Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEDAT AŞIKOĞLU

Vedat Aşıkoğlu

Halkın Kurtuluş Partisi
Vedat Aşıkoğlu
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı