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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KAYA

Mehmet Kaya

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehmet Kaya
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı