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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELVİHAN GÜLER

Selvihan Güler

Halkın Kurtuluş Partisi
Selvihan Güler
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı