Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET YÜCE

Mehmet Yüce

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehmet Yüce
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı