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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHARREM CAN

Muharrem Can

Halkın Kurtuluş Partisi
Muharrem Can
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı