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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZİFE ERDEMCİ

Nazife Erdemci

Halkın Kurtuluş Partisi
Nazife Erdemci
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı