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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FİLİZ KARACA

Filiz Karaca

Halkın Kurtuluş Partisi
Filiz Karaca
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı