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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT ÇEVİK

Mesut Çevik

Halkın Kurtuluş Partisi
Mesut Çevik
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı