Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP KIVILCIM ASLAN

Zeynep Kıvılcım Aslan

Halkın Kurtuluş Partisi
Zeynep Kıvılcım Aslan
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı