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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEYLA TUNALI

Leyla Tunalı

Halkın Kurtuluş Partisi
Leyla Tunalı
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı