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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAHİN ÖZDEMİR

Şahin Özdemir

Halkın Kurtuluş Partisi
Şahin Özdemir
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı