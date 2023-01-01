Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHTAP GÜLER

Mehtap Güler

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehtap Güler
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı