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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ ÖZAYDIN

Deniz Özaydın

Halkın Kurtuluş Partisi
Deniz Özaydın
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı