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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEBAHATTİN AYDIN

Sebahattin Aydın

Halkın Kurtuluş Partisi
Sebahattin Aydın
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı