-
Ayşe Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Mehmet Ali Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Büşra Nur Arslantürk
Halkın Kurtuluş Partisi
Afyonkarahisar
-
Memet Metin Döner
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
-
Adem Polat
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Sultan Akbina
Halkın Kurtuluş Partisi
Amasya
-
Sait Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Metin Bayyar
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Azime Ayça Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mine Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Sengül Sögüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Ardahan
-
Aysun Serbest
Halkın Kurtuluş Partisi
Artvin
-
Gültekin Arıkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Bekir Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Hande Öztürk Merdivan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bartın
-
Hüseyin Özgür
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Erdoğan Öner
Halkın Kurtuluş Partisi
Bayburt
-
Songül Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Bilecik
-
Türkmen Pala
Halkın Kurtuluş Partisi
Bingöl
-
Gülsüm Sarıoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Bitlis
-
Nihat Güldemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Bolu
-
Buse Kayan
Halkın Kurtuluş Partisi
Burdur
-
Göksel Söğüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Halil Ağırgöl
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Zeynep Yağlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Mehmet Oflaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Çankırı
-
Reycan Cantaş Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Çorum
-
Esma Avcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
Durmuş Pala
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Özge Kasap
Halkın Kurtuluş Partisi
Düzce
-
Zeliha Kıran Erdem
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Özcan Ergül
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Şule Eroğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzincan
-
Sultan Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzurum
-
Adnan Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir
-
Deniz Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Nazife Erdemci
Halkın Kurtuluş Partisi
Giresun
-
Yeşilay Akarsu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gümüşhane
-
Songül Şimşek
Halkın Kurtuluş Partisi
Hakkari
-
Bedi Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Tuba Dalar
Halkın Kurtuluş Partisi
Iğdır
-
Özten Gülay
Halkın Kurtuluş Partisi
Isparta
-
Nurullah Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Pınar Akbina Karaman
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Şahbaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Tacettin Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Özler Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Doğan Zafer Çıngı
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
Fadime Özer
Halkın Kurtuluş Partisi
Karabük
-
Ebru Keçeci
Halkın Kurtuluş Partisi
Karaman
-
Sürmeli Karabulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Kars
-
Mehtap Güler
Halkın Kurtuluş Partisi
Kastamonu
-
Fevzi Ender Ferahbaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Kemal Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Kilis
-
Semra Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırıkkale
-
Meral Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırklareli
-
Ceren Yağmur Törün
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırşehir
-
Tunya Kızıltaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Ayşe Özer
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Birsen Adeka
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Yeter Ağbaba
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
İbrahim Yaygel
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Özlem As Koçbaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Mardin
-
Zafer Fıçıcılar
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Nurgül Kuşçu
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Rojda Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Muş
-
Aliye Şen
Halkın Kurtuluş Partisi
Nevşehir
-
Sevil Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Niğde
-
Gülsen Çevik
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Bülent Say
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
-
Yusuf Kaba
Halkın Kurtuluş Partisi
Rize
-
Nevin Şarkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Zennure Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Berfin Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Siirt
-
Bayram Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Sinop
-
Necla Şişman
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Dilek Özdemir Boyraz
Halkın Kurtuluş Partisi
Sivas
-
Hülya Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Ayten Çağ Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Narin Bayram
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Ali Mehdi Dönmez
Halkın Kurtuluş Partisi
Tunceli
-
Süleyman Koca
Halkın Kurtuluş Partisi
Uşak
-
Beyaz Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Hacer Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Yalova
-
Belgüzar Taşdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
Murat Merdivan
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Osman Akmeşe
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Bengisu Asena Keklik
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Hüseyin Kasap
Halkın Kurtuluş Partisi
Afyonkarahisar
-
Fahriye Yalçınkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
-
Şakir Polat
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Abdullah Elik
Halkın Kurtuluş Partisi
Amasya
-
Meliha Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Gülay Erdem
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ahmet Erdem
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Erol Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Kamil Dinç
Halkın Kurtuluş Partisi
Ardahan
-
Faruk Volkan Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
Artvin
-
Mehmet Koçak
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Nezengül Ağır
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Etem Öner
Halkın Kurtuluş Partisi
Bartın
-
Sibel Seçkin
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Zafer Sel
Halkın Kurtuluş Partisi
Bilecik
-
Eda Gül Alsancak
Halkın Kurtuluş Partisi
Bingöl
-
Erim Şişman
Halkın Kurtuluş Partisi
Bitlis
-
Emine Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
Bolu
-
Arif Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Burdur
-
Hüseyin Gürkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Gültepe
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Kerem Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Alev Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Çankırı
-
Hakan Samut
Halkın Kurtuluş Partisi
Çorum
-
Vedat Aşıkoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
Abdurrahman Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Ramazan Kap
Halkın Kurtuluş Partisi
Düzce
-
Erhan Gün
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Hidayet Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Erdal Özarslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzincan
-
Mevlüt Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzurum
-
Doğanay Hızal
Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir
-
Veli Taşkın
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Muharrem Can
Halkın Kurtuluş Partisi
Giresun
-
Mehmet Şükrü Eroğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gümüşhane
-
Zeynep Koç
Halkın Kurtuluş Partisi
Hakkari
-
Sahinaz Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Galip Akay
Halkın Kurtuluş Partisi
Iğdır
-
Hamza Pehlivan
Halkın Kurtuluş Partisi
Isparta
-
Mehmet Gürdal Çıngı
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fettah Ayhan Erkan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Serdar Çıngı
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fatma Özkuloğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Levent Çelik
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nilgün Maşa
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
İzzet Kardaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Karabük
-
Nebi Akıncı
Halkın Kurtuluş Partisi
Karaman
-
Sibel Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Kars
-
Metin Çoban
Halkın Kurtuluş Partisi
Kastamonu
-
Nuh Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Hasan Bayesen
Halkın Kurtuluş Partisi
Kilis
-
Mehmet Cihan Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırıkkale
-
Sacit Erkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırklareli
-
Bayram Karkın
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırşehir
-
Hazal Göl
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Ünver
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Hakan Esen
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Semih Keklik
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Özlem Özaydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Mehmet Ali Boz
Halkın Kurtuluş Partisi
Mardin
-
Nazmiye Alkanat
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Bünyamin Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Hüsne İnal
Halkın Kurtuluş Partisi
Nevşehir
-
İhsan Karadağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Niğde
-
Münüre Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Gülay Çapar
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
-
Talat Ali Kündeş
Halkın Kurtuluş Partisi
Rize
-
Rıdvan Özel
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Derviş Ali Ağaçlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Ali Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Nurullah Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Siirt
-
Yahya Kemal Keçeci
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Hüseyin Özlem
Halkın Kurtuluş Partisi
Sivas
-
Fatih Bulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Ayfer Adeka
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Selçuk Akbina
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Gülhayat Göksal
Halkın Kurtuluş Partisi
Uşak
-
Yakup Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Tayfur Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
Yalova
-
Burcu Adeka Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
Emrah Kara
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Nazan Yabacı
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ercan Yapık
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Zeynep Dilan Keçeci
Halkın Kurtuluş Partisi
Afyonkarahisar
-
Bayram Koca
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
-
Hüseyin Çoban
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Deniz Yaşar Bayram
Halkın Kurtuluş Partisi
Amasya
-
Doğan Erkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mehmet Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Cihan Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Saliha Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Salih Özkuloğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Şazimet Turan
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Mıkdat Yabacı
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Onur Özel
Halkın Kurtuluş Partisi
Bingöl
-
Oktay Kök
Halkın Kurtuluş Partisi
Bitlis
-
Bahtiyar Koçak
Halkın Kurtuluş Partisi
Bolu
-
Eren Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Burdur
-
Muhammed Aydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yusuf Dikmen
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Nurhayat Özel
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Abdullah Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Çorum
-
Şahin Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
Sezer Ferah
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Mehmet Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Düzce
-
Mehriban Dağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Erdoğan Erez
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Sabahat Güldemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzurum
-
Oğuz Can
Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir
-
Hatice Gül Esmer
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Alper Haluk Dede
Halkın Kurtuluş Partisi
Giresun
-
Mahsun Delek
Halkın Kurtuluş Partisi
Hakkari
-
Metin Bakımcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Ali Dede
Halkın Kurtuluş Partisi
Isparta
-
Safiye Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gülay Akyürek
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülten Arabulan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Zeki Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Muzaffer Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kadir Avcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
Ramazan Bağcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Karabük
-
Hacı Uyar
Halkın Kurtuluş Partisi
Karaman
-
Orhan Sayğılı
Halkın Kurtuluş Partisi
Kars
-
Ali Haydar Kopal
Halkın Kurtuluş Partisi
Kastamonu
-
Mihrap Keskin
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Kemal Özdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırıkkale
-
Mehmet Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırklareli
-
Selami Erdoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Huriye Tekin
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Murat Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Mustafa Demirkol
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Kadir Özaydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Mine Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Mardin
-
Ayşe Çolpa
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Sultan Atasever Şentürk
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Önder Kemal Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Muş
-
Erol Kıyak
Halkın Kurtuluş Partisi
Nevşehir
-
Coşkun Varol
Halkın Kurtuluş Partisi
Niğde
-
Boran Alp
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Osman Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
-
Gizem Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Rize
-
İhsan Bozgun
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
İbrahim Hakkı Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Sadık Caner
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Yakup Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Siirt
-
Ali Kendirci
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Erdal Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Sivas
-
Suat Şahin
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Reyhan Cantaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Mert Efe Sarıyer
Halkın Kurtuluş Partisi
Uşak
-
Mehmet Fatih Bulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Elif Ceren Çınğı Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
Yalova
-
Duran Kırkgöz
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
İlyas Taşdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
İhsani Toprak
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ferhat Şimşek
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Yüksel Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Afyonkarahisar
-
Ersin Maral
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
-
Ercan Gümüş
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Umut Can Bozgun
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Murat Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Deniz Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Cankara
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Tanju Beyazıt
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Suhure Aysu Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Duygu Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Lütfü Kurtuluş
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Gülistan Çelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Baran Yetgin
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Hasan Arda Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
Çorum
-
Veysel Kasap
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
Sevim Işık
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Levent Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Edirne
-
Evrim Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Selvihan Güler
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzurum
-
Mustafa Dikmen
Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir
-
Dilek Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
İbrahim Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Giresun
-
Selma Gümüş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Kutay Gülay
Halkın Kurtuluş Partisi
Isparta
-
Deniz Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Türkan Kap
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Utku Buksur
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Adnan Gürcan Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Fakioğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dilaver Oruncak
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
Zeynep Kopal
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Yasemin Kuzubaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
İbrahim İniş
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Kemal Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
Feti Beyazelma
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Hakan Çavuşoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Fatma Şirin Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Mardin
-
Cemil Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Beyhan Dilsiz
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Hülya Ar
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Ekrem Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
-
Çiğdem Kündeş
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Bülent Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Fırat Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Devrim Arda Can Delibaşı
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Cafer Akan
Halkın Kurtuluş Partisi
Sivas
-
Özgül Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Cemalettin Erdemci
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Celil Çevik
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Vedat Görgün
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Mehmet Ali Kılıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
Fatma Özgen Aşıkoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Duran Koç
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Esma Özkahraman
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Ulaş Barlas
Halkın Kurtuluş Partisi
Afyonkarahisar
-
Enes Eroğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Sevim Öner
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Bekir Sami Öztürk
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Filiz Erhan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
İsmet Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Doğan Ağbulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Yeliz Alan
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Şahin Özen
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kenan Dumludağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ümit Uğurlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
Doğan Boyraz
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Hakan Yetgin
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
İbrahim Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzurum
-
Mert Taşdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir
-
Mesut Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Sezgin Reyhanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Mehrali Yücedağ
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayla Şahbaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Pektopal
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fahri Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Taşar
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Nazmiye Pala
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Hasan Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Hüseyin Akdağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Kütahya
-
İbrahim Taşar
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
Sebahattin Aydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Hikmet Yiğit Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
Mardin
-
İray Temmuz Turan
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Osman Bozbalak
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Sadık Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Bülent Göksal
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Ender Gürtan
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Ali Horoz
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Abbas Ulucan
Halkın Kurtuluş Partisi
Sivas
-
Selçuk Şen
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Erol Çağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Gülsün Nalinci
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Hasan Takolar
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Fayat Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Fatih Kılıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Abdulkadir Görgün
Halkın Kurtuluş Partisi
Afyonkarahisar
-
Gökay Celep
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Sercan Şener
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Saadet Gürtan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mutlu Yücel
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Bektaş Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Selat Kurt
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Arife Kurtuluş
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Ali Aygün
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
İbrahim Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Nihat Dama
Halkın Kurtuluş Partisi
Erzurum
-
Hüseyin Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir
-
Ramazan Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mahmut Gümüş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Semra Akan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kerim Bütün
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sayim Uzun
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nihat Tunalı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fatma Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Adıyaman
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
Meryem Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Derya Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Emine Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Mustafa Salman
Halkın Kurtuluş Partisi
Malatya
-
İrfan Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Yeşim Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Mardin
-
Ebru Göksal
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Can Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Tuba Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
İsmail Açar
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Hikmet Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Ümit Çelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Berna Şekercioğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Canan Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Mustafa Bayyar
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hülya Bozgun
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Kıvılcım Zelal Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yaşar Bayındır
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Besime Gilgiler
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Belgin Küçüktoy
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Ali Türkkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Başak Aydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Furkan Oral
Halkın Kurtuluş Partisi
Denizli
-
Mehmet Yüce
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Türkay Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Özgür Gülsoy
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Özgüneri Şenyurt
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Aybars Yalçınkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Doğan Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayça Oral
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Uğur
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
Burak Göl
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Ahmet Uysal
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Serap Şahbaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Cüneyt Ulugün
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Ercan Bilgeç
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Muzaffer Şarkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Muğla
-
Süleyman Sergen Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Ecem Kıvılcım Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Hasan Ali Çölük
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Cemile Yılan
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Ceyhun Can Buğur
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Erk Ergül
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Berfin Nalinci
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Burak Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Arif Koç
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Burak Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Mahmut Eren Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Fatma Sert
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Eylem Başar Söğüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Orhan Göl
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Yılmaz Avcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Ünal Tertemiz
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Selma Salman
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Durmuş Kaygusuz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yılmaz Balkese
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşen Aşık
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Semra Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şahin Özdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Kahramanmaraş
-
Derviş Mustafa Ağaner
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Özgür Yürekli
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Bekir Çelikaslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Mehmet Kaplan
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Mitat Pektopal
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Mehmet Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Hale Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Uğur Ünlü
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Mehmet Ateş
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ozan İlhan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Özgür Gürtan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Gülay Bozgun
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ali Nezir
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Sezair Şentürk
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Şaziye Bedir
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Metin Şeker
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Mehmet Erlale
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
İsmail Orhan
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Emrah Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Musa Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gökan Özdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Yaycı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Oya Tolunay
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Deniz Özaydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Fatih Söğüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Abdullah Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Onur Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Manisa
-
Berrin Birsen
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Ulaş Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Yusuf Kaplan
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Fatma Dalgıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Zeliha Şener
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Emirhan Anıl Özkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Kadir Özdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yılmaz Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Necdet Sayılgan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Doğuş Zafer Bağlama
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Efkan Koçaklı
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Halil Maşa
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Salih Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Umut Devrim Güldemir
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sema Yetgin
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yüksel Bedir
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hediye Ezgi Alpoğuz
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayşegül Adıgüzel
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hakan Borazan
Halkın Kurtuluş Partisi
Kayseri
-
Fahrittin Büyükçam
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Birol Alp
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Ahmet Hüsnü Birsen
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Erol Kısabacak
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Tahir Uncu
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Sercan Cem Cantaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Gönül Ulusoy Samut
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Seval Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Fatih Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Abdullah Deniz
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Zeki Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Devrim Satı
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Emine Şahbaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mesut Çevik
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Deniz Sarıkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İbrahim Bayer
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Aziz Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Saniye Göçüm
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Levent Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Metin Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
İlhami Şimşek
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Emre Çalpan
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ali Sarıoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Naile Arıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Batuhan Kuşçu
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Halil Erdoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Diyarbakır
-
Ali Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Zekeriya Erten
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yunus Emre Kap
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Orhan Barto
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sakine Tosun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hediye Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İrfan Toy
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Öncül
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Adem Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Uğur Tokmak
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ali Doğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara 1. Bölge
-
İbrahim Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Hurşit Türkkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Furkan Gündoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fatma Berfin Arabulan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Cuma Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ufuk Kayhan
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Recep Kurnaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Uğur Tekalmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Ahmet Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Şevket Cihan Dalgıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Mersin
-
Muammer Kuzubaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Aslı Özkardeşler
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Simge Seray Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Erkan Sarıoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Filiz Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şerife Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Naile Koç Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Zafer Kurtuluş
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Leyla Tunalı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatih Balcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Alper Emir
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Büşra Erdal
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Orkun Çamlar
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Özcan Bozkuş
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Çağatay Döldöş
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Devrim Deren Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Anılcem Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Abdulkadir Aydeniz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Sultan Caner
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şahin Aslan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Çiğdem Keleş
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Uğur Aydoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
İskender Şişman
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Rıza Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zeynep Kıvılcım Aslan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Necati Kalender
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Besime Tava
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hamdi Emre Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Altın Tali
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ulaş Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Dursuniye Elik
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Abdullah Koçbaş
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Önder Kara
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sami Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Döndü Kaygusuz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nejla Sağır
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gürsel Gerin
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Özlem Tava
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zafer Dağgökdeniz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Dursun Alan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Zerif Özdağ
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Neriman Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Halil İbrahim Sarı
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yasin Akbulut
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fuat Ar
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Kutlu Suytar
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Fermani Serçeşme
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İsmail Özdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Dilara Ayas
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hilmi Karaman
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Dursun Ali Dağ
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bircan Küskü
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sadık Adeka
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ertuğrul Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Halil Yılmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erol Şahin Kaygusuz
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Erdoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ayten Özay
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ulaş Odabaş
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Leyla Adeka
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gülşah Tunç
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nursel Gültepe
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nurullah Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Güven Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İsmet Ağbaba
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Aylin Bağdat
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ferit Başer
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Güney Pala
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Havva Delek
Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul 3. Bölge