Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EKREM YILDIZ

Ekrem Yıldız

Halkın Kurtuluş Partisi
Ekrem Yıldız
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı