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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RIDVAN ÖZEL

Rıdvan Özel

Halkın Kurtuluş Partisi
Rıdvan Özel
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı