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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİTAT PEKTOPAL

Mitat Pektopal

Halkın Kurtuluş Partisi
Mitat Pektopal
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı