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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM ÇAKIR

Bayram Çakır

Halkın Kurtuluş Partisi
Bayram Çakır
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı