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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH BULUT

Fatih Bulut

Halkın Kurtuluş Partisi
Fatih Bulut
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı