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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYFER ADEKA

Ayfer Adeka

Halkın Kurtuluş Partisi
Ayfer Adeka
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı