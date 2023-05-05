-
Adem Yeşildal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Ahmet Dolğun
Ahmet Dolğun
Hatay
-
Ahmet Şanverdi
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Mehmet Güzelmansur
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Adnan Çevik
Genç Parti
Hatay
-
İbrahim Ateşer
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Fazilet Çulha
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Bedi Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Adnan Şefik Çirkin
İyi Parti
Hatay
-
Mehmet Sorar
Memleket Partisi
Hatay
-
Süleyman Başar
Millet Partisi
Hatay
-
Lütfi Kaşıkçı
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Feray Aytekin Aydoğan
Sol Parti
Hatay
-
Şerafettin Can Atalay
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Nuray Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
İsmail Tektaş
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Zerrin Öztürk
Vatan Partisi
Hatay
-
Yusuf Metin
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Hüseyin Yunus Yükler
Yenilik Partisi
Hatay
-
Kerem Nalbant
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Ali Atvur
Zafer Partisi
Hatay
-
Abdulkadir Özel
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Ahmet Kuşak
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Nermin Yıldırım Kara
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Mehmet Uçgan
Genç Parti
Hatay
-
Nur Seda Aslan
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Rıdvan Arancak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Sahinaz Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Gökhan Zan
İyi Parti
Hatay
-
Hüseyin Ata Kaşgöz
Memleket Partisi
Hatay
-
Mehmet Şen
Millet Partisi
Hatay
-
İsmail Başar
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Necat Orhan
Necat Orhan
Hatay
-
Serbay Mansuroğlu
Sol Parti
Hatay
-
Aylin Açıkgöz
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Ali Öztutan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Mehmet Alvanoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Sadık Karakaş
Vatan Partisi
Hatay
-
Latif Çelik
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Süleyman Çam
Yenilik Partisi
Hatay
-
Şirin Nur Vural
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Suphi Yıldız
Zafer Partisi
Hatay
-
Hüseyin Yayman
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Nazmi Kıymacı
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Cahit Aşkar
Cahit Aşkar
Hatay
-
Servet Mullaoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Yahya Aydın
Genç Parti
Hatay
-
Mustafa Ateşer
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Metin Bakımcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Gülümser Ceylan Köle
İyi Parti
Hatay
-
Serdal Alkan
Memleket Partisi
Hatay
-
Zekiye Nacar
Millet Partisi
Hatay
-
Mehmet Bilgili
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Ahmet Güneş
Sol Parti
Hatay
-
Mehmet Ali Gümüş
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Tilbe Su Aslanpay
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
İsmail Nergüz
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Ali Erdem Köz
Vatan Partisi
Hatay
-
Abdullah Yıldız
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Halil İbrahim İnanç
Yenilik Partisi
Hatay
-
Nihat Eraslan
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Soner Güney
Zafer Partisi
Hatay
-
Kemal Karahan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Mehmet Kurtul
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Necmettin Çalışkan
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Adıgüzel Özer
Genç Parti
Hatay
-
İdris Türkmen
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Mehmet Tokacı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Selma Gümüş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Sarper Davut
İyi Parti
Hatay
-
Bilgin Fırıncıoğulları
Memleket Partisi
Hatay
-
Havane Yüksel
Millet Partisi
Hatay
-
Hüseyin Zaroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Miray Payaslı
Sol Parti
Hatay
-
Emrah Karaçay
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Abdullah Tutuş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Ali Kiracı
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Ali Başkut
Vatan Partisi
Hatay
-
Mustafa Açıcı
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Sedat Özcan
Yenilik Partisi
Hatay
-
Mehtap Sert
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Minehan Akcan
Zafer Partisi
Hatay
-
Zehra Eren
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Ali Kemal Güder
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Hikmet Hatunoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Murat Reyhanioğlu
Genç Parti
Hatay
-
Melisanur Ateşer
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Abdullah Basut
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Sezgin Reyhanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
İlyas Uygur
İyi Parti
Hatay
-
Münir Cem Dolapçıoğlu
Memleket Partisi
Hatay
-
Ayşe İnce
Millet Partisi
Hatay
-
Hüseyin Akgöl
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Ali İhsan Köse
Sol Parti
Hatay
-
Hasan Aşkar
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Uğur Ertaş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Gönül Gökkan Kurtul
Vatan Partisi
Hatay
-
Mehmet Dinçer
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Ayşe Solmaz
Yenilik Partisi
Hatay
-
Yusuf Kimyon
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Şevval Gökşin Atataş
Zafer Partisi
Hatay
-
Cengiz Yıldız
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Atnan Yetiş
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Mustafa Yüksek
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Ayhan Yaralı
Genç Parti
Hatay
-
Sevide Aroğlu
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Mahmut Gümüş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Mehmet Oğuz Turan
İyi Parti
Hatay
-
Ali Özgür Öksüzaşıkı
Memleket Partisi
Hatay
-
Ahmet Gedik
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Aşkın Devrim Dönmezer
Sol Parti
Hatay
-
Nurcan Ördek
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Serdar Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Belgin Alkan
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Alikan Uçar
Vatan Partisi
Hatay
-
Mehmet Ezer
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Melih Burhan Yaldıran
Yenilik Partisi
Hatay
-
Mediha Öncel Muhamad
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Ayhan Bekler
Zafer Partisi
Hatay
-
Filiz Özçörekçi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Cemil Karabacak
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Gökhan Özer
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Umut Baturalp
Genç Parti
Hatay
-
Köksal Akkaya
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Fuat Kara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Türkay Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Aylin Anıl Arslan
İyi Parti
Hatay
-
Reşit Miçooğulları
Memleket Partisi
Hatay
-
Kudret Özdemir
Millet Partisi
Hatay
-
Nigar Özer
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Muhammed Doğuhan
Sol Parti
Hatay
-
Cansu Daloğlu
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Ahmet Yorgan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Hasan Şirin
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Beşir Baysoy
Vatan Partisi
Hatay
-
Cumali Helvacı
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Yusuf İçmen
Yenilik Partisi
Hatay
-
Semih Aksakal
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Süleyman Savaşır
Zafer Partisi
Hatay
-
Ahmet Alper Soylu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Mustafa Dolgun
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Bekir Atahan
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Ali Canlı
Genç Parti
Hatay
-
Melih Karabali
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Adnan Karagöz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Hatay
-
Ünal Tertemiz
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Osman Ağca
İyi Parti
Hatay
-
Enes Aysan Dadıcı
Memleket Partisi
Hatay
-
Salih Kara
Millet Partisi
Hatay
-
Uygar Polat
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Can Çiçek
Sol Parti
Hatay
-
Barış Dağ
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Maksut Kamit
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Melisa Yeniocak
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Mustafa Bebek
Vatan Partisi
Hatay
-
Yakup Doğru
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Yusuf Solmaz
Yenilik Partisi
Hatay
-
Özgür Yaldız
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Mehmet Fatih Hanoğlu
Zafer Partisi
Hatay
-
Mehmet Hakan Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Mahmut Gök
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Cemiyet Kışlıoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Yunus Karasoy
Genç Parti
Hatay
-
Murat Ş
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
İsmail Orhan
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Çağatay Karamanoğlu
İyi Parti
Hatay
-
Osman Köğçe
Memleket Partisi
Hatay
-
Hikmet Candan
Millet Partisi
Hatay
-
Hasan Kendir
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Ali Kara
Sol Parti
Hatay
-
Abdulhamit Yayar
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Meryem İpek Ertaş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Deniz Mengüllüoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Şebnem Dilşen
Vatan Partisi
Hatay
-
Enis Hacıosmanoğlu
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
İbrahim Kurucudal
Yenilik Partisi
Hatay
-
Mevlüt Bulgur
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Fatih Şengül
Zafer Partisi
Hatay
-
Halil Ersen Doğan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Tamer Apiş
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Mehmet Yusuf Rudvanoğulları
Genç Parti
Hatay
-
Ercan Kesen
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Salih Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Muhammet Mustafa Balcı
İyi Parti
Hatay
-
Ahmet Birtan Dönmez
Memleket Partisi
Hatay
-
Perihan Mısral
Millet Partisi
Hatay
-
Yunus Türk
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Deniz Bulunmaz
Sol Parti
Hatay
-
Cumhur Tamer Taşcı
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Ali Özenir
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
İsmail Hıfzı Coşkuner
Vatan Partisi
Hatay
-
Ömer Yiğit
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Erol Sarıkaya
Yenilik Partisi
Hatay
-
Ercüment Kimyon
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Mehmet Gökhan Türkmenoğlu
Zafer Partisi
Hatay
-
Necmiddin Çito
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay
-
Mehmet Tugay Tanın
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Filiz Haksöz
Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay
-
Anıl Sakaroğlu
Genç Parti
Hatay
-
Abdurrahman Komi
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Devrim Satı
Halkın Kurtuluş Partisi
Hatay
-
Tuna Ebru Özdemir
İyi Parti
Hatay
-
Hamza Tecimen
Memleket Partisi
Hatay
-
Hasan Talas
Millet Partisi
Hatay
-
Mehmet Özgür Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Levent Hekim
Sol Parti
Hatay
-
Özlem Parlak
Türkiye İşçi Partisi
Hatay
-
Süleyman Keskin
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Özge Baştürk
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
İlhan Dilşen
Vatan Partisi
Hatay
-
Gürkan Akbaş
Yeniden Refah Partisi
Hatay
-
Kezban Yıldırım
Yenilik Partisi
Hatay
-
Herdem Acar
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Ayten Semerci
Zafer Partisi
Hatay