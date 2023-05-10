2023
CUMHURBAŞKANI
Açılan Sandık Oranı:
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Recep Tayyip
Erdoğan
Cumhur İttifakı
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0
Muharrem
İnce
Memleket Partisi
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Kemal
Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı
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Sinan
Oğan
Ata İttifakı
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Seçmen Sayısı:
0
| Katılım Oranı:
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2023
MİLLETVEKİLİ
Açılan Sandık Oranı:
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Seçmen Sayısı:
0
| Katılım Oranı:
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