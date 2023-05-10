2023
CUMHURBAŞKANI

Açılan Sandık Oranı: %0

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhur İttifakı %0
0

Muharrem İnce

Memleket Partisi %0
0

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı %0
0

Sinan Oğan

Ata İttifakı %0
0

Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

2023
MİLLETVEKİLİ

Açılan Sandık Oranı: %0
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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

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