;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ADANA TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

ADANA - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

TİP
KISALTMA :TİP GENEL BAŞKAN :ERKAN BAŞ KURULUŞ TARİH :2015
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı