Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDA AŞKIN

Seda Aşkın

Türkiye İşçi Partisi
Seda Aşkın
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı