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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EREN GÖNEN

Eren Gönen

Türkiye İşçi Partisi
Eren Gönen
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı