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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARIŞ AĞDOĞAN

Barış Ağdoğan

Türkiye İşçi Partisi
Barış Ağdoğan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı