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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YERSU BÜYÜKDAĞ

Yersu Büyükdağ

Türkiye İşçi Partisi
Yersu Büyükdağ
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı