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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

Hediye Gülşen Karakadıoğlu

Türkiye İşçi Partisi
Hediye Gülşen Karakadıoğlu
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı