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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI IRMAK SAÇKESEN

Irmak Saçkesen

Türkiye İşçi Partisi
Irmak Saçkesen
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı