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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM DOĞAN

Özlem Doğan

Türkiye İşçi Partisi
Özlem Doğan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı