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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

Tuğrul Eylül Cerrahoğlu

Türkiye İşçi Partisi
Tuğrul Eylül Cerrahoğlu
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı