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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

Ali Haydar Öztürk

Türkiye İşçi Partisi
Ali Haydar Öztürk
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı