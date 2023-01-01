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Bilal
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Pınar Babir
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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İbrahim Altınpınar
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Bilge Kaan Özdal
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Yunus Koca
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Muhammed Enes Akuğur
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Ayşe Bağlamış
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Züleyha Türksever
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Yağmur Tok Al
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Mahi Öznur Bilen
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Cenan Şarman Utku
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Ömer Eryetkin
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Nurcan Kaya
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Serkan Tunç Keçeli
Türkiye İşçi Partisi
Konya
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Ayşe Erdoğan
Türkiye İşçi Partisi
Konya