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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED ENES AKUĞUR

Muhammed Enes Akuğur

Türkiye İşçi Partisi
Muhammed Enes Akuğur
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı