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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAADET DİRİARIN

Saadet Diriarın

Türkiye İşçi Partisi
Saadet Diriarın
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı