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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLCAY KAYA

Gülcay Kaya

Türkiye İşçi Partisi
Gülcay Kaya
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı