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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BETÜL OKUYAN

Betül Okuyan

Türkiye İşçi Partisi
Betül Okuyan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı