Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

Süleyman Hacıbektaşoğlu

Türkiye İşçi Partisi
Süleyman Hacıbektaşoğlu
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı