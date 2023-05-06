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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRSEL KESKİN

Gürsel Keskin

İyi Parti
Gürsel Keskin
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Aksaray
  • MESLEĞİ : DİĞER
  • EĞİTİM DURUMU : İLK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Aksaray 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı