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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİKMET RUŞEN MENEKŞE

Hikmet Ruşen Menekşe

İyi Parti
Hikmet Ruşen Menekşe
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Amasya
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Amasya 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı