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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURMUŞ ALİ ARSLAN

Durmuş Ali Arslan

İyi Parti
Durmuş Ali Arslan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : EMEKLİ KAMU ÇALIŞANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Antalya 14. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı