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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEVENT ÖZDEMİR

Levent Özdemir

İyi Parti
Levent Özdemir
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Antalya 16. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı