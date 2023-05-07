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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NESRİN ÜNAL

Nesrin Ünal

İyi Parti
Nesrin Ünal
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1961
ÖZGEÇMİŞİ

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Evli ve 3 çocuk annesdidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı