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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN TOKTAŞ

Hasan Toktaş

İyi Parti
Hasan Toktaş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı