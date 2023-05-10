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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZIM KAYA

Nazım Kaya

İyi Parti
Nazım Kaya
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı