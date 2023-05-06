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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YÜKSEL ERCAN

Yüksel Ercan

İyi Parti
Yüksel Ercan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : DİĞER
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1971
ÖZGEÇMİŞİ

1971'de Elazığ'da doğdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı