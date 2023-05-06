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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT NİZİPLİOĞLU

Mesut Niziplioğlu

İyi Parti
Mesut Niziplioğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : MÜŞAVİR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1956
ÖZGEÇMİŞİ

1956'da Gaziantep'de doğdu

Kaynak: Anadolu Ajansı