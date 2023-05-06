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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUZAFFER ALTIPARMAK

Muzaffer Altıparmak

İyi Parti
Muzaffer Altıparmak
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Muzaffer Altıparmak İYİ PARTİ Gümüşhane 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı