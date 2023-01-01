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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET OĞUZ TURAN

Mehmet Oğuz Turan

İyi Parti
Mehmet Oğuz Turan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : veteriner
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet Oğuz Turan İYİ PARTİ Hatay 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı